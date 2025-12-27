Трамп потребовал показать все имена из «списка Эпштейна» и обсмеять их

27 декабря 2025, 13:15

Трамп потребовал от Минюста США опубликовать все имена из «списка Эпштейна»

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп потребовал от Министерства юстиции показать все имена, связанные со скандальным делом финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.