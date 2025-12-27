Трамп потребовал показать все имена из «списка Эпштейна» и обсмеять их
Президент США Дональд Трамп потребовал от Министерства юстиции показать все имена, связанные со скандальным делом финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
Американский лидер заявил, что демократы вынуждают ведомство тратить время на «сфабрикованную мистификацию». Он утверждает, что именно они, а не республиканцы, сотрудничали с Эпштейном. Трамп призвал опубликовать их имена, «выставить их на посмешище и вернуться к работе на благо страны».
Он также отметил, что «радикальные левые» не хотят обсуждать достижения его политики, а предпочитают говорить лишь о «давно покинувшем этот свет» Эпштейне. Требование Трампа последовало за публикацией новых партий документов по делу, в которых чаще стала упоминаться его фамилия.
Читайте также: