23 декабря 2025, 21:09

В новых документах по делу Эпштейна говорится о его неприязни к темнокожим

Фото: iStock/slkoceva

Одна из жертв финансиста Джеффри Эпштейна рассказала о его предпочтениях в девушках. Эти сведения содержатся в документах, опубликованных Минюстом США на официальном сайте.





По словам женщины, которой на момент событий было 15 лет, Эпштейн он не интересовался девушками разных национальностей и проявлял расовые предубеждения.

«Чтобы быть для него приемлемой, девушка должна была быть необычайно красивой, но точно не афроамериканкой. Он был расистом ко всему, что отличалось от его окружения», — говорится в материалах.