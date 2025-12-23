Жертва Эпштейна рассказала о его предпочтениях в девушках
В новых документах по делу Эпштейна говорится о его неприязни к темнокожим
Одна из жертв финансиста Джеффри Эпштейна рассказала о его предпочтениях в девушках. Эти сведения содержатся в документах, опубликованных Минюстом США на официальном сайте.
По словам женщины, которой на момент событий было 15 лет, Эпштейн он не интересовался девушками разных национальностей и проявлял расовые предубеждения.
«Чтобы быть для него приемлемой, девушка должна была быть необычайно красивой, но точно не афроамериканкой. Он был расистом ко всему, что отличалось от его окружения», — говорится в материалах.В них упоминается, что финансист не любил девушек с татуировками и пирсингом, а также предпочитал обладательниц голубых глаз и светлых блестящих кудрей.