Достижения.рф

Трампа нашли в новой партии документов по делу Эпштейна

The Guardian: в новой партии документов по делу Эпштейна упоминается Трамп
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Министерство юстиции США опубликовало новую крупную партию документов, которые содержат тысячи файлов, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет британская газета The Guardian.



По ее данным, в этой части файлов имя президента США Дональда Трампа встречается гораздо чаще, чем в предыдущих. В одном из документов говорится, что в 1990-х годах он находился на одном рейсе с Эпштейном и некой 20-летней девушкой.

Издание отмечает, что нет причин считать, что она стала жертвой какого-либо преступления, а само ее упоминание не свидетельствует об уголовных правонарушениях.

Ранее федеральное бюро расследований США опубликовало также на своем официальном сайте новую партию документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0