Трампа нашли в новой партии документов по делу Эпштейна
Министерство юстиции США опубликовало новую крупную партию документов, которые содержат тысячи файлов, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет британская газета The Guardian.
По ее данным, в этой части файлов имя президента США Дональда Трампа встречается гораздо чаще, чем в предыдущих. В одном из документов говорится, что в 1990-х годах он находился на одном рейсе с Эпштейном и некой 20-летней девушкой.
Издание отмечает, что нет причин считать, что она стала жертвой какого-либо преступления, а само ее упоминание не свидетельствует об уголовных правонарушениях.
Ранее федеральное бюро расследований США опубликовало также на своем официальном сайте новую партию документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.
