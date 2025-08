Трамп пожаловался на отказ в обслуживании от крупнейших банков США

06 августа 2025, 08:23

NYP: крупнейшие банки США отказывали Трампу в обслуживании из-за Байдена

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Крупнейшие банки Соединенных Штатов JPMorgan Chase и Bank of America отказали Дональду Трампу в обслуживании, когда он покинул Белый дом в 2021 году, из-за давления администрации Джо Байдена, Федеральной резервной системы и других финансовых регуляторов. Об этом пишет The New York Post.