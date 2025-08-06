Трамп пожаловался на отказ в обслуживании от крупнейших банков США
Крупнейшие банки Соединенных Штатов JPMorgan Chase и Bank of America отказали Дональду Трампу в обслуживании, когда он покинул Белый дом в 2021 году, из-за давления администрации Джо Байдена, Федеральной резервной системы и других финансовых регуляторов. Об этом пишет The New York Post.
Уточняется, что регуляторы предупредили банки о репутационных рисках и правилах, которые запрещают вести операции в случае подобной угрозы. По данным издания, основная причина отказа Трампу связана со скандалом вокруг штурма Капитолия 6 января 2021 года.
Один из топ-менеджеров банка утверждает, что после 6 января Дональд Трамп стал «щекотливой темой» в Америке, регуляторы ясно дали понять, «что мы не должны иметь с ним дел».
До этого Дональд Трамп заявил, что из-за Байдена США утратили мировой престиж. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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