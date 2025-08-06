Трамп стал утверждать, что ему ничего не известно об импорте из России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно об импорте Соединенными Штатами урана и удобрений из России. Трамп дал такой ответ на просьбу прокомментировать индийское заявление относительно текущих поставок российской продукции. Его слова журналистам передает РИА Новости.
Напомним, что Вашингтон грозился повысить пошлины в отношении Индии. Трамп заявил, что у Нью-Дели слишком высокие тарифы и значительные торговые барьеры, к тому же Индия «сотрудничает с Россией». За это президент США собрался ввести 25-процентную пошлину.
Подобные утверждения заставили Индию выступить с ответными претензиями, указывая на связь США с РФ. В ходе проходившей в ночь со вторника на среду пресс-конференции Дональд Трамп объявил, что «не знал» о том, что его страна приобретает уран и различные удобрения у России.
«Мне об этом ничего не известно. Я должен проверить, и мы вернемся по этому вопросу», — сказал он.Ранее сообщалось, что Трамп раскрыл своего преемника на посту президента США.