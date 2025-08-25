Трамп предлагает лишить лицензии американские телеканалы

25 августа 2025, 07:10

Трамп: ABC и NBC следует лишить лицензий, если они не будут платить за вещание

Фото: iStock/RightFramePhotoVideo

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес телеканалов ABC и NBC, назвав их «фейковыми» и «предвзятыми». Об этом пишет РИА Новости.