Трамп предлагает лишить лицензии американские телеканалы
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес телеканалов ABC и NBC, назвав их «фейковыми» и «предвзятыми». Об этом пишет РИА Новости.
В своем посте на платформе Truth Social он заявил, что эти каналы не платят миллионы долларов в виде лицензионных платежей и предложил лишить их лицензий, если они не начнут выполнять свои обязательства.
Трамп подчеркнул, что ABC и NBC являются «абсолютно наихудшими» телеканалами в мире, указывая на то, что их освещение республиканцев и консерваторов является несправедливым. Он призвал к необходимости изменений в отношении к этим медиа-организациям, добавив, что, по его мнению, они должны не только начать платить, но и нести ответственность за свое освещение политических событий.
ABC (American Broadcasting Company) и NBC (National Broadcasting Company) — это две крупные американские телевизионные сети. ABC была основана в 1943 году и является одной из старейших телевизионных сетей в США. Она предлагает разнообразные программы, включая новости, развлекательные шоу, сериалы и спортивные трансляции. NBC была основана в 1926 году и также является одной из ведущих телевизионных сетей в стране. NBC известна своими новостными программами, развлекательными шоу и спортивными событиями.
