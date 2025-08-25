Мерц заявил о невозможности финансировать социальное государство в Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна больше не может финансировать социальное государство в текущем виде из-за кризисного состояния экономики и рекордных расходов на пособия.
Выступая на конференции Христианско-демократического союза в Оснабрюке, Мерц подчеркнул, что действующая модель социального обеспечения больше не является финансово устойчивой и требует пересмотра. Он отметил, что в 2024 году расходы на пособия достигли рекордных 47 млрд евро, что усугубляется стагнацией экономики.
Германская экономика сокращается третий год подряд: ВВП упал на 0,3% в 2023 году, на 0,2% в 2024-м и на 0,3% в текущем году. С 2017 года рост ВВП составил лишь 1,6%, что в шесть раз ниже среднего показателя по ЕС. Мерц назвал эту ситуацию структурным кризисом, требующим срочных реформ, включая сокращение бюрократии и поддержку бизнеса.
На этом фоне федеральное правительство обсуждает меры экономии, а министр экономики Катерина Райхе признала, что принятых решений недостаточно для выхода из кризиса. Эксперты прогнозируют, что стагнация продлится как минимум до 2026 года.
