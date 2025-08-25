Посол России в Сербии: лидеры «цветной революции» в Белграде остаются в тени

25 августа 2025, 02:17

Фото: iStock/Wirestock

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что текущие протесты в Белграде развиваются по сценарию «цветной революции», но их лидеры искусственно остаются в тени, а на поверхности действуют лишь студенческие комитеты.