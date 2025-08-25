Посол России в Сербии: лидеры «цветной революции» в Белграде остаются в тени
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что текущие протесты в Белграде развиваются по сценарию «цветной революции», но их лидеры искусственно остаются в тени, а на поверхности действуют лишь студенческие комитеты.
В интервью РИА Новости дипломат подчеркнул, что особенность протестов заключается в отсутствии видимых лидеров: лидеры есть в любом движении, даже в самом небольшом. Но при этом на поверхности как бы нет никого.
Боцан-Харченко отметил, что обращение протестующих к Брюсселю прямо указывает на заинтересованность ЕС в дестабилизации ситуации.
Ранее посол уже проводил параллели между событиями в Сербии и классическими «цветными революциями», где внешние силы используют молодёжные движения для смены власти. По его словам, такая тактика позволяет избежать прямого обвинения конкретных политиков или стран в организации протестов.
Напомним, массовые акции в Сербии начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, унёсшего жизни 16 человек. Оппозиция требует отставки правительства и проведения досрочных выборов.
Читайте также: