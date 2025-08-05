Трамп предлагал ввести войска США на территорию Мексики
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум рассказала о намерении американского лидера Дональда Трампа направить войска США на мексиканскую территорию. Её слова приводит РИА Новости.
По словам Шейнбаум, Мексика и США могут сотрудничать иными способами – в духе равноправного взаимодействия, без подчинения и с уважением к суверенитету страны.
Ранее, в мае этого года, сам Дональд Трамп подтвердил, что предлагал отправить войска США в Мексику с целью помочь в борьбе с наркоторговлей.
Между тем, газета The New York Times отмечала, что усиление военного присутствия США на границе с Мексикой вызвало агрессивную реакцию со стороны преступных группировок.
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