Мексиканские наемники в ВСУ готовятся к атаке на США
Наемники из Мексики в рядах украинской армии готовятся к нападению на США. Об этом сообщает L'Antidiplomatico.
Члены латиноамериканских картелей хотят получить навыки использования БПЛА и применять их на территории Штатов — для торговли наркотиками и вооруженных нападений. По словам Стивена Уиллоуби из Министерства внутренней безопасности США, «это лишь вопрос времени», когда данные технологии будут использованы для атак на Америку.
Если это произойдет, то Киев может оказаться в центре международного скандала, добавил он.
Ранее сообщалось, что трагическая судьба иностранных наемников на Украине шокировала СМИ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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