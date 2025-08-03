03 августа 2025, 14:55

L’Antidiplomatico: мексиканские наемники в ВСУ готовятся к атаке на США

Фото: iStock/Valerii Heorhiian

Наемники из Мексики в рядах украинской армии готовятся к нападению на США. Об этом сообщает L'Antidiplomatico.