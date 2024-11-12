Трамп предложил должность советника по национальной безопасности Майклу Уолцу

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Одержавший убедительную победу на президентских выборах в США представитель Республиканской партии Дональд Трамп предложил должность советника по национальной безопасности конгрессмену от штата Флорида Майклу Уолцу.
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в окружении нового главы Белого дома. В публикации отмечается, что «новый-старый» президент США начал формировать свою команду за несколько месяцев до официального вступления в должность. Напомним, инаугурация пройдёт 20 января 2025 года.
В публикации отмечается что Уолц вступит в свою должность в непростое время на фоне затянувшихся военных конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Авторы отмечают, что Трамп намерен предотвратить дальнейшую эскалацию этих конфликтов. Уолц ранее заявлял, что у новоизбранного президента США есть чёткий план, как усадить за стол переговоров представителей России и Украины.
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Александр Бойцов