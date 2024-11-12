СМИ раскрыли, кого выбрал Трамп на должность помощника по нацбезопасности

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)
Избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессмену Майку Уолтцу занять пост помощника по национальной безопасности в своей администрации, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Эта должность считается одной из ключевых, так как её занимают лица, координирующие работу всех ведомств, связанных с национальной безопасностью, и докладывающие президенту о текущих событиях.
На данный момент помощником по национальной безопасности является Джейк Салливан. Штаб Трампа пока не прокомментировал выбор на этот пост.
Ранее «Радио 1» сообщало, что главой аппарата будущей администрации Дональда Трампа станет Сюзан Уайлс, впервые в этой должности окажется женщина.
Помимо этого стало известно, кто мог стать агентом Киева в команде Трампа. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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На данный момент помощником по национальной безопасности является Джейк Салливан. Штаб Трампа пока не прокомментировал выбор на этот пост.
Ранее «Радио 1» сообщало, что главой аппарата будущей администрации Дональда Трампа станет Сюзан Уайлс, впервые в этой должности окажется женщина.
Помимо этого стало известно, кто мог стать агентом Киева в команде Трампа. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Мария Моисеева