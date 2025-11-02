Судан запросил помощь России после боев в Эль-Фашере
Посол Судана в России Мухаммед Сирадж сообщил о необходимости расширения помощи со стороны Москвы после утраты контроля над городом Эль-Фашер. Его слова цитирует газета «Известия».
Дипломат подчеркнул надёжность российской поддержки на протяжении всего кризиса, в том числе по гуманитарной линии и через СБ ООН. По его словам, в текущей ситуации Судан рассчитывает на усиление помощи со стороны РФ и других дружественных государств по всем направлениям сотрудничества.
Среди главных потребностей страны посол назвал давление на силы быстрого реагирования (СБР) с целью соблюдения норм международного гуманитарного права. Кроме того, Судан нуждается в поставках еды, воды, медикаментов и мобильных госпиталей.
Ранее Эль-Фашер, административный центр штата Северный Дарфур, захватили боевики СБР после почти полуторагодовой осады. В результате атаки погибли около 2 тысяч человек.
