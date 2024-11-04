Эрнст поставил Стива Джобса в один ряд с Гитлером

Константин Эрнст (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Руководитель Первого канала Константин Эрнст сравнил создателя «iPhone» Стива Джобса с Адольфом Гитлером во время выступления на симпозиуме «Создавая будущее» в Москве. Эрнст рассуждал о том, что «iPhone разрушает человеческие связи».
«Поэтому, в принципе, лично для меня Стивен Джобс находится в череде персонажей, где в очереди перед ним незадолго стоит Адольф Гитлер», — сказал Эрнст.Он подчеркнул, что «iPhone» является вредной и чудовищной вещью для человечества. По словам Эрнста, наличие у людей изобретения Стива Джобса позволяет им «месяцами или даже годами» не навещать родителей.
Перед этим первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, представители скольких стран приехали в РФ обсудить будущее человечества.
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