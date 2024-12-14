Трамп предложил сбивать загадочные дроны над США

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп предложил сбивать неопознанные дроны, которые были замечены в небе над Нью-Джерси и Нью-Йорком, если власти не предоставят подробную информацию о них.
«Загадочные дроны появляются по всей стране. Может ли такое происходить при неведении нашего правительства? Я так не думаю. Известите общественность сейчас же. Иначе — сбивайте их», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Как сообщил ранее телеканал ABC, загадочные дроны, значительно превосходящие размеры стандартных любительских аппаратов, видели рядом с объектами особой важности, включая военный объект «Арсенал Пикатинни» и гольф-клуб Трампа в Бедминстере.
Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что Министерство внутренней безопасности и ФБР уже занимаются расследованием.
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