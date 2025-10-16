Трамп заявил, что обсудит с Зеленским новое контрнаступление Украины

16 октября 2025, 02:06

Трамп: Украина может готовиться к наступательным действиям

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина может готовиться к наступлению. Он озвучил эту позицию на совместной пресс-конференции с директором Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэшем Пателом, отвечая на вопрос журналиста.





Когда американского лидера спросили о возможности передачи Украине других видов вооружений, помимо ракет Tomahawk, Трамп отметил, что рассматривает «разные варианты» и подчеркнул, что примет решение по этому поводу.



Трамп также сообщил, что на предстоящей встрече с Владимиром Зеленским 17 октября он планирует обсудить ситуацию в Украине, не уточнив деталей разговора.



«Они хотят пойти в наступление», — добавил президент США.