Трамп заявил, что обсудит с Зеленским новое контрнаступление Украины
Трамп: Украина может готовиться к наступательным действиям
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина может готовиться к наступлению. Он озвучил эту позицию на совместной пресс-конференции с директором Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэшем Пателом, отвечая на вопрос журналиста.
Когда американского лидера спросили о возможности передачи Украине других видов вооружений, помимо ракет Tomahawk, Трамп отметил, что рассматривает «разные варианты» и подчеркнул, что примет решение по этому поводу.
Трамп также сообщил, что на предстоящей встрече с Владимиром Зеленским 17 октября он планирует обсудить ситуацию в Украине, не уточнив деталей разговора.
«Они хотят пойти в наступление», — добавил президент США.
Ранее российский лидер России Владимир Путин отмечал, что использование ракет Tomahawk без непосредственного участия американских военнослужащих невозможно и предупредил, что это приведет к новому этапу эскалации, включая ухудшение отношений между РФ и США.