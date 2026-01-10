Трамп прервал разговор с нефтяниками, чтобы полюбоваться строительством бального зала

10 января 2026, 17:45

Трамп внезапно отвлёкся на бальный зал во время деловой встречи

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп неожиданно прервал встречу с главами крупнейших американских нефтегазовых компаний, чтобы взглянуть на строительство бального зала в Белом доме. Об этом сообщает телеканал Fox News.





На встрече присутствовали почти два десятка руководителей отрасли. В разгар обсуждения Трамп внезапно встал, подошёл к окну и начал рассматривать ход строительных работ, комментируя увиденное.



По словам президента, новый бальный зал позволит принимать значительно больше гостей. Он отметил, что многие желающие не могут попасть на мероприятия в Белом доме, и выразил восхищение масштабами будущего пространства.





«У нас много других людей, которым не удалось попасть внутрь. Я сказал: “Если бы у нас был бальный зал, мы бы собрали больше тысячи человек”. Вау! Какой вид! Это дверь в бальный зал», — поделился Трамп, обращаясь к участникам встречи.