Востоковед оценил мотивы Израиля для ударов по Ирану
Востоковед Долгов: у Израиля нет мотивов для ударов по Ирану
Ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что у Израиля нет существенных мотивов для нанесения ударов по Ирану.
«Иранское руководство уже несколько раз подтверждало, что не собирается получать ядерное оружие, это противоречит религиозным канонам Ирана. Другое дело, что и Израиль, и США нагнетают обстановку и утверждают, что Иран вот-вот может получить ядерное оружие — и это будет угрозой для всего мира», — заявил Долгов RT.
Он считает, что заявления о наличии мотивов у Израиля для нанесения ударов по Ирану не соответствуют действительности.
В свою очередь председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой выразил мнение в беседе с Общественной Службой Новостей, что обмен ударами между Ираном и Израилем может закончиться в ближайшие три-пять дней.
По его словам, Израиль уверен, что США поставят ему необходимое оружие и не экономит боеприпасы, нанося удары с целью уничтожения ядерной программы и смены политического руководства Ирана.
Тем не менее Иран также наносит результативные удары по Израилю с помощью ракет и БПЛА, которые рассеивают внимание ПВО.
«Получается, что война идет на истощение. Но долго продолжаться она не сможет. У обеих сторон небольшие запасы. И если США не выступит открыто на стороне Израиля, то через три-пять дней боевые действия закончатся», — предположил Липовой.
Он отметил, что в этом случае конфликтующим сторонам придется сесть за стол мирных переговоров.