Востоковед оценил мотивы Израиля для ударов по Ирану

18 июня 2025, 18:38

Востоковед Долгов: у Израиля нет мотивов для ударов по Ирану

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Ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что у Израиля нет существенных мотивов для нанесения ударов по Ирану.







«Иранское руководство уже несколько раз подтверждало, что не собирается получать ядерное оружие, это противоречит религиозным канонам Ирана. Другое дело, что и Израиль, и США нагнетают обстановку и утверждают, что Иран вот-вот может получить ядерное оружие — и это будет угрозой для всего мира», — заявил Долгов RT.

«Получается, что война идет на истощение. Но долго продолжаться она не сможет. У обеих сторон небольшие запасы. И если США не выступит открыто на стороне Израиля, то через три-пять дней боевые действия закончатся», — предположил Липовой.