08 июня 2026, 23:59

Небензя назвал письмо Зеленского Путину неуклюжей провокацией

Владимир Зеленский

Пока Киев продолжает общаться на языке хамства и ультиматумов, говорить о переговорах с Украиной не имеет смысла. С таким заявление выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.





По его словам, Россия будет продолжать добиваться своих целей военными средствами, пока Владимир Зеленский не осознает ошибочность своего курса. Письмо, которое тот недавно отправил президенту РФ Владимиру Путину, Небензя охарактеризовал как провокацию, которая неимеющую ничего общего с мирными намерениями.



«Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта», — сказал он на заседании Совбеза ООН.