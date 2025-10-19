Философ сравнил Трампа с ночной бабочкой

19 октября 2025, 16:24

Дугин: мирные решения Трампа длятся недолго

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Философ и политолог Александр Дугин скептически отозвался о мирных соглашениях, которых достиг президент США Дональд Трамп. Мнением об этом он поделился на своей странице в социальной сети.





Публицист отметил, что эти перемирия длятся «недолго». Самого американского лидера он сравнил с ночной бабочкой.

«Он легковесен, как ночная бабочка. Все сводится к сиюминутному мему. Это не мировой порядок и не политика. Постмодернистский троллинг», — заявил Дугин.