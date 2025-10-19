Достижения.рф

Философ сравнил Трампа с ночной бабочкой

Дугин: мирные решения Трампа длятся недолго
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Философ и политолог Александр Дугин скептически отозвался о мирных соглашениях, которых достиг президент США Дональд Трамп. Мнением об этом он поделился на своей странице в социальной сети.



Публицист отметил, что эти перемирия длятся «недолго». Самого американского лидера он сравнил с ночной бабочкой.

«Он легковесен, как ночная бабочка. Все сводится к сиюминутному мему. Это не мировой порядок и не политика. Постмодернистский троллинг», — заявил Дугин.
Ранее сообщалось, что министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир призвал главу правительства страны Биньямина Нетаньяху возобновить боевые действия в секторе Газа. Напомним, соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу в полдень 10 октября.
Лидия Пономарева

