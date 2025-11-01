Захарова высказалась об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk ВСУ
Захарова: поставками Tomahawk нельзя урегулировать конфликт
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 ноября в ответ на сообщения о якобы одобренной Пентагоном поставке ракет Tomahawk Украине заявила, что конфликт невозможно урегулировать при продолжении милитаризации и поставках оружия Киеву.
Соответствующую позицию она озвучила на форуме «Открой АТОМ».
«Очевидно, и это уже, по-моему, доказано и нынешней ситуацией, и предыдущими годами, что милитаризация и поставка вооружений, особенно террористическому режиму, никакого урегулирования не видать никому», — цитируют дипломата «Известия».Захарова также отметила, что в случае поставок ракет администрация США не сможет выполнить свои предвыборные обещания. Она добавила, что действия президента Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского кризиса внушали оптимизм и на них ориентировалась мировая общественность, а Вашингтон «сделал серьёзную заявку» на решение первопричин конфликта.
Накануне CNN сообщал, что Пентагон принял решение предоставить Украине ракеты Tomahawk, оставив окончательное решение за Трампом.