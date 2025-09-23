«Катитесь в ад»: Трамп осудил европейский подход к мигрантам

23 сентября 2025, 18:57

Трамп заявил о негативных последствиях миграционной политики для Европы

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны из-за неконтролируемой миграции движутся к негативным последствиям. Он выступил с такой речью на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН. Слова политика приводит РЕН ТВ.





Американский лидер назвал политику «открытых границ» в Европе неудачным экспериментом. Трамп подчеркнул, что необходимо немедленно прекратить эту практику.

«Ваши страны (европейские — прим. ред.) катятся в ад. В Америке мы приняли решительные меры, чтобы быстро положить конец неконтролируемой миграции», — заявил Трамп.

