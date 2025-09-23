Достижения.рф

«Катитесь в ад»: Трамп осудил европейский подход к мигрантам

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны из-за неконтролируемой миграции движутся к негативным последствиям. Он выступил с такой речью на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН. Слова политика приводит РЕН ТВ.



Американский лидер назвал политику «открытых границ» в Европе неудачным экспериментом. Трамп подчеркнул, что необходимо немедленно прекратить эту практику.

«Ваши страны (европейские — прим. ред.) катятся в ад. В Америке мы приняли решительные меры, чтобы быстро положить конец неконтролируемой миграции», — заявил Трамп.
По словам главы Белого дома, после того как в Штатах начали массово депортировать нелегальных мигрантов, поток желающих въехать в страну резко сократился. Таким образом президент США прокомментировал статистику преступлений, которые совершили мигранты в Европе.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп проведёт двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.
