Стала известна одна деталь похищения Мадуро

04 января 2026, 20:46

МО Венесуэлы: большую часть охранников Мадуро ликвидировали при его захвате

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Во время похищения президента Николаса Мадуро американские военнослужащие убили значительную часть его охраны. Об этом сообщил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. Его цитирует РИА Новости.





Он также подчеркнул, что национальные вооруженные силы страны не признают похищение главы государства и его супруги Силии Флорес де Мадуро.





«Преступление было совершено вчера, в субботу, 3 января, после того как была хладнокровно убита значительная часть его команды безопасности — военнослужащие и невинные граждане», — сказал Лопес.