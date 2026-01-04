«Весьма жестко»: Медведев о военной операции Трампа в Венесуэле

04 января 2026, 19:05

Медведев: после операции в Венесуэле США не в чем упрекать Россию

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что действия США в отношении Венесуэлы являются противоправными, но последовательными. Его слова приводит ТАСС.





Российский политик подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и его команда «весьма жестко» отстаивают национальные интересы. Он также отметил, что такая политика «права сильнейшего» характерна не столько для самого американского лидера, сколько для страны в целом.

«Но тогда скажем «товарищам из солнечного Пиндостана» прямо: теперь им не в чем даже формально упрекать нашу страну», — заключил Медведев.