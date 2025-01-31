В России впервые окрасили пшеницу для экспортных поставок

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В России впервые применили технологию колорирования (окрашивания) пшеницы, предназначенной для экспорта. Об этом сообщил Санкт-Петербургский филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса («ЦОК АПК»).
Первая партия зерна весом 28 тысяч тонн, которая будет отправлена в Марокко, была окрашена 28 января в порту Высоцкий, расположенном в Ленинградской области.
Как пояснила технический директор филиала Дарья Батурина, колорирование используется для маркировки зерна, предназначенного для кормовых целей. Это позволяет легко идентифицировать продукт и соблюсти требования стран-импортеров. В данном случае для окрашивания пшеницы был использован краситель Е-142 (зеленый). Он является натуральным и полностью безопасным для здоровья людей и животных.
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Как пояснила технический директор филиала Дарья Батурина, колорирование используется для маркировки зерна, предназначенного для кормовых целей. Это позволяет легко идентифицировать продукт и соблюсти требования стран-импортеров. В данном случае для окрашивания пшеницы был использован краситель Е-142 (зеленый). Он является натуральным и полностью безопасным для здоровья людей и животных.
Ранее «Радио 1» сообщало, что россиянам объяснили отсутствие трех выходных подряд в феврале 2025 года.
Также стало известно, что в смертельной авиакатастрофе в Вашингтоне, которая случилась 30 января 2025 года, погиб бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший за Россию, Азербайджан и США.
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Мария Моисеева