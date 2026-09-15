Иранский самолёт с пассажирами начал разваливаться прямо в небе
Самолёт иранской авиакомпании Sepehran с пассажирами на борту столкнулся с технической неисправностью сразу после взлёта. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
У Boeing 737 оторвалась покрышка шасси, когда борт выполнял рейс из Мешхеда в Керманшах. Пилот объявил экстренное состояние двигателя.
В салоне возникла сильная тряска, которая ломала полки, и на людей падали вещи. Командир решил вернуться. Самолёт развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту Мешхеда. Пассажиры не пострадали.
Отмечается, что это уже не первый подобный случай с самолётом Sepehran в Мешхеде за последнее время. В конце августа другой борт при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, тогда обошлось без пострадавших.
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