Иранский самолёт с пассажирами начал разваливаться прямо в небе

15 сентября 2026, 18:46

У иранского Boeing 737 оторвалась покрышка шасси после взлёта из Мешхеда

Фото: Istock/EvrenKalinbacak

Самолёт иранской авиакомпании Sepehran с пассажирами на борту столкнулся с технической неисправностью сразу после взлёта. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.