Трамп: США могут сохранить санкции против РФ до завершения конфликта на Украине

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Президент США Дональд Трамп допустил возможность сохранения антироссийских санкций до завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе своей беседы с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.
В ходе встречи со СМИ Трампу задали вопрос о перспективах сохранения санкций против РФ до завершения украинского конфликта. На это он ответил так:
Напомним, что 20 января Дональд Трамп официально заступил на пост президента Соединенных Штатов. В первые часы своего правления он сразу отменил несколько десятков указов его предшественника Джо Байдена. При этом Трамп подписал собственные распоряжения после инаугурации.
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«Санкции или тарифы. Я считаю, что слово тарифы лучше, потому что оно сохраняет силу доллара. Я думаю, тарифы эффективней», — заявил президент.
Напомним, что 20 января Дональд Трамп официально заступил на пост президента Соединенных Штатов. В первые часы своего правления он сразу отменил несколько десятков указов его предшественника Джо Байдена. При этом Трамп подписал собственные распоряжения после инаугурации.
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Иван Мусатов