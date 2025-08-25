Иран договорился с «Газпромом» о поставках российского газа через Азербайджан

25 августа 2025, 01:31

Фото: iStock/zhengzaishuru

Иран рассчитывает в ближайшее время начать импорт российского газа через территорию Азербайджана после завершения переговоров с «Газпромом» по всем техническим вопросам. Ключевым остаётся согласование цены, сообщил посол Исламской Республики в России Казем Джалали.





По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, переговоры с «Газпромом» находятся на завершающей стадии:



«Практически все вопросы уже решены. Но надо найти общий язык по поводу цены. Если этот вопрос тоже решится, то всё будет запущено».