Иран договорился с «Газпромом» о поставках российского газа через Азербайджан
Иран рассчитывает в ближайшее время начать импорт российского газа через территорию Азербайджана после завершения переговоров с «Газпромом» по всем техническим вопросам. Ключевым остаётся согласование цены, сообщил посол Исламской Республики в России Казем Джалали.
По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, переговоры с «Газпромом» находятся на завершающей стадии:
«Практически все вопросы уже решены. Но надо найти общий язык по поводу цены. Если этот вопрос тоже решится, то всё будет запущено».
Маршрут поставок пройдёт через территорию Азербайджана, что потребует трёхсторонних договорённостей.
На фоне санкционного давления на Россию Teheran рассматривает возможность увеличения закупок энергоресурсов. Ранее Словакия также заявила о планах нарастить импорт российского газа, воспользовавшись ограничениями для других стран ЕС. Премьер-министр Роберт Фицо подчеркнул, что Братислава будет блокировать санкционные пакеты ЕС до получения гарантий энергетической безопасности .