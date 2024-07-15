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Трамп прокомментировал ликвидацию покушавшегося на него стрелка

Трамп: Секретная служба США ликвидировала стрелявшего с первой попытки
15 июля 2024, 09:04
Фото: сайт Дональда Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа

Секретная служба США ликвидировала стрелявшего с первой попытки. Об этом заявил бывший американский лидер в интервью газете New York Post.
«Они убили его одним выстрелом. Они проделали фантастическую работу», — сказал Трамп.

По его словам, врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом. Я должен был погибнуть, добавил политик.



13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Преступник был ликвидирован. Мотивы его поступка пока не ясны.

Экс-президент США Дональд Трамп после покушения полностью переписал речь для съезда республиканцев, который стартует в понедельник. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#выстрел
#президент
#дональд трамп
#врач
«Ветераны России» предложили Меладзе продать виллу и перечислить деньги на СВО
15 июля 2024, 09:41

Фото: миедиасток.рф

Общественная организация «Ветераны России» предложила певцу Валерию Меладзе продать свою виллу и перечислить деньги на СВО. Об этом пишет Mash.
По их мнению, так артист не словом, а делом докажет свой патриотичный настрой.

«Такой поступок докажет, что Меладзе готов внести свой вклад в помощь добровольцам и военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий», — сказал Ильдар Резяпов.

Ранее сообщалось, что покинувший РФ Меладзе скучает по стране и планирует вернуться. Артист сообщил об этом своим родным во время краткого визита в Россию в июне.

Активисты движения «Ветераны России» выступили с предложением сделать из виллы певицы Софии Ротару санаторий и госпиталь для лечения и реабилитации бойцов спецоперации. «Ветераны России» утверждают, что она приобрела здание с нарушениями законодательства. По их мнению, оно отлично подойдет для санатория. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ветераны
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#госпиталь
#активисты
#артист
#рф
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Саудиты пригрозили G7 распродать долги стран ЕС из-за активов РФ
15 июля 2024, 08:47

Фото: iStock/Diy13

Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги ЕС в ответ на конфискацию активов РФ. Об этом информирует РИА Новости.
Страны «Большой семерки» собираются присвоить себе почти 300 миллиардов долларов, которые принадлежат РФ. Саудиты пригрозили избавиться от бумаг Евросоюза, в том числе французских.

Агентство Bloomberg пишет, что в Минфине Саудовской Аравии эту идею не поддержали. Однако это дает четкий сигнал Западу о том, что следует соблюдать нормы международного права, о которых страны G7 давно забыли.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев направит доходы от замороженных активов РФ на нужды Вооруженных сил Украины, а именно: на боеприпасы, ПВО и поддержку украинских производителей.

Большая семёрка — неформальное политическое объединение, в которое входят США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония. Это международный клуб, в рамках которого эти страны обсуждают свои интересы.

Ранее сообщалось, что Саудовскую Аравию рассматривают как одно из возможных мест для проведения второй мирной конференции по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#боеприпасы
#доходы
#киев
#рф
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Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи про Трампа
Daily Mail: Байден допустил вопиющую оговорку в речи о покушении на Трампа
15 июля 2024, 07:58

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Американский президент Джо Байден допустил «вопиющую» оговорку во время обращения к нации на тему покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом информирует газета The Daily Mail.
«В своем шестиминутном обращении Байден допустил несколько вопиющих оговорок, в том числе назвав урну для голосования «урной для боя», а бывшего президента Дональда Трампа — «бывшим Трампом», — отмечается в материале.

Помимо этого, глава Белого дома заявил о недопустимости превращения политики в «поле боя».

13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского президента. В момент, когда пуля прилетает в сторону Трампа, он поворачивает голову, так что боеприпас, который должен был попасть ему в голову и убить, только задевает ухо политика.

В доме стрелявшего в Трампа нашли подозрительное устройство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выстрел
#политика
#боеприпас
#байден
#трамп
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Джилл Байден поговорила по телефону с женой Трампа Меланией
15 июля 2024, 06:43

Фото: iStock/lucky-photographer

Первая леди США Джилл Байден поговорила по телефону с женой экс-президента США Дональда Трампа Меланией. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Покушение на Трампа было совершено в субботу во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. 20-летний житель штата, спрятавшись на крыше здания в 100 метрах от сцены, произвёл несколько выстрелов, попав в ухо экс-главы государства. Трампа экстренно доставили в больницу. Стрелка ликвидировали. ФБР расследует это дело как покушение на убийство.

Трамп после покушения заявил, что не будет менять свои планы и посетит в понедельник съезд Республиканской партии в штате Вирджиния, куда он прибыл в воскресенье вечером.

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#дональд трамп
#джозеф байден
#сша
#политика
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В Японии усилили охрану политиков после покушения на Трампа
15 июля 2024, 06:42

Фото: iStock/Michael Derrer Fuchs

Главное полицейское управление Японии поручило усилить меры безопасности и охраны политиков после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что меры касаются проведения всех публичных выступлений политиков в стране. В частности, будет усилена безопасность в зоне нахождения зрителей. Также будут использоваться бронепапки и укрытия.

Напомним, что в Японии уже совершались покушения на политиков. В июле 2022 году во время выступления был убит бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ. А в апреле 2023 году также во время публичного выступления было совершено покушение на действующего премьера Фумио Кисиду.

После этих случаев в стране усилили меры безопасности: начали проверять личные вещи при проходе на массовые мероприятия, ввели пропуск через рамки металлодетектора, увеличили расстояние между выступающим и зрителями.

Однако после покушения на Трампа было принято решение ещё больше усилить меры безопасности.

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#япония
#дональд трамп
#покушение
#охрана
#безопасность
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«Кандидат-супергерой»: в РАН указали на необходимость смены тактики демократов в США
Эксперт Васильев: в США тактика демократов должна смениться
15 июля 2024, 05:07

Фото: iStock/vchal

Представителям Демократической партии США следует пересмотреть предвыборную тактику после покушения на республиканца Дональда Трампа. Об этом главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев сообщил в беседе с РБК.
До покушения демократы придерживались тактики обращения внимания на женщин и этнические меньшинства и представляя Трампа в виде злодея. Теперь же, по словам Васильева, нужен такой кандидат, который под пулями вёл бы себя в рамках канонических американских сериалов о супергероях.

В настоящее время на фоне покушения на Трампа давление на нынешнего главу государства спало. Однако оно может вскоре вновь возрасти. Меньше месяца остаётся до съезда партии, где нужно будет точно определиться с кандидатом. А до самих выборов – около четырёх месяцев. Всё это говорит о том, что против демократов работает время. Если они захотят сменить Байдена, то уже вряд ли успеют раскрутить нового кандидата.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#кандидаты
#сша
#выборы
#президент
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«Сместил фокус»: Трамп полностью переписал речь для съезда республиканцев
Трамп полностью переписал речь для съезда республиканцев после покушения
15 июля 2024, 04:52

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп после покушения полностью переписал речь для съезда республиканцев, который стартует в понедельник. Об этом политик сообщил в интервью изданию Washington Examiner.
Отмечается, что политик сместил фокус на «призыв к единству». Он рассказал, что изначально текст был посвящён политике Байдена, однако теперь у него появился шанс объединить страну.

В воскресенье сын Трампа сообщил о прибытии отца в Милуоки в штате Вирджиния для участия в съезде Республиканской партии, на котором его должны официально признать кандидатом в президенты США. Решение о визите политик принял, несмотря на совершённое в отношении него покушение в субботу. 20-летний житель штата Пенсильвания, где Трамп выступал перед избирателями, совершил несколько выстрелов в 100 метрах от сцены с политиком. В результате экс-президент был ранен в ухо. Стрелка ликвидировали.

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#дональд трамп
#сша
#партия
#выборы
#кандидаты
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Китай объявил о проведении военных учений в Южно-Китайском море
15 июля 2024, 04:47

Фото: iStock/NickolayV

Китай с 15 по 16 июля проведёт военные учения в Южно-Китайском море. Об этом сообщается в документе, размещённом на сайте Управления по морским делам КНР.
Отмечается, что в связи с проведением учений вводятся ограничения на судоходство. Оно будет полностью запрещено в некоторых районах моря с 9:00 (04:00 мск) 15 июля по 19:00 (14:00) 16 июля.

В сообщении не сказано, какие силы и средства будут задействованы в этих учениях.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай готов к симметричному ответу на введённые администрацией США визовые ограничения. Речь идёт об ограничениях на выдачу виз некоторым китайским чиновникам.

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#китай
#учения
#море
#военные
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Евросоюз устроит бойкот из-за визита Орбана в Россию
Politico: ЕС созовёт саммит ради бойкота встречи глава МИД в Будапеште
15 июля 2024, 03:56

Фото: iStock/rarrarorro

Евросоюз собирается организовать саммит в ходе проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать её из-за визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом пишет издание Politico.
Ранее издание писало, что страны Евросоюза планируют наказать Венгрию за визиты Орбана в Россию и Китай. Ряд послов Евросоюза предложил бойкотировать неофициальную встречу министров иностранных дел в Будапеште, запланированную на конец августа.

Отмечается, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель собирается созвать министров на свой саммит по иностранным делам во время аналогичного саммита Орбана.

Если такой план сработает, то в Венгрию никто не приедет, что покажет стране, что она не может говорить от лица всего Евросоюза, сообщил один из собеседников издания.

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