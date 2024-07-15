Трамп прокомментировал ликвидацию покушавшегося на него стрелка

Фото: сайт Дональда Трампа
Секретная служба США ликвидировала стрелявшего с первой попытки. Об этом заявил бывший американский лидер в интервью газете New York Post.
«Они убили его одним выстрелом. Они проделали фантастическую работу», — сказал Трамп.
По его словам, врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом. Я должен был погибнуть, добавил политик.
13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Преступник был ликвидирован. Мотивы его поступка пока не ясны.
Экс-президент США Дональд Трамп после покушения полностью переписал речь для съезда республиканцев, который стартует в понедельник. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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