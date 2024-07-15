Трамп прокомментировал ликвидацию покушавшегося на него стрелка

Евросоюз собирается организовать саммит в ходе проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать её из-за визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом пишет издание Politico.