Трампа обвинили в попытках завершить конфликт на Украине, облегчив России победу в СВО
Spectator: Администрация Трампа задумала «облегчить России победу» над Киевом в СВО
Администрация Дональда Трампа стремится быстро завершить украинский конфликт, оказывая давление на Киев угрозой приостановки военных поставок и продвигая нормализацию отношений с Россией. Такое заявление сделал британский журнал The Spectator.
По версии издания, Вашингтон может способствовать победе России как «самому быстрому способу прекращения войны».
«Администрация (Трампа), возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне — облегчить победу России», — рассуждает The Spectator.Журнал указывает, что Владимиру Зеленскому не удалось убедить Трампа передать дополнительные ЗРК Patriot, несмотря на выполнение требований по соглашению о добыче редкоземельных металлов.
«Часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно», — отмечает издание.Ранее сообщалось, что БПЛА осуществили атаку на территории Чебоксар в Чувашии. Предварительно, ВСУ использовали для атаки дроны типа «Лютый». Системы ПВО региона отразили нападение: как минимум один беспилотник был сбит над городом. Также в ночь с 4 на 5 июля ВСУ предприняли попытку атаковать город Борисоглебск в Воронежской области.