05 июля 2025, 05:09

Spectator: Администрация Трампа задумала «облегчить России победу» над Киевом в СВО

Фото: iStock/sb2010

Администрация Дональда Трампа стремится быстро завершить украинский конфликт, оказывая давление на Киев угрозой приостановки военных поставок и продвигая нормализацию отношений с Россией. Такое заявление сделал британский журнал The Spectator.





По версии издания, Вашингтон может способствовать победе России как «самому быстрому способу прекращения войны».





«Администрация (Трампа), возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне — облегчить победу России», — рассуждает The Spectator.

«Часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно», — отмечает издание.