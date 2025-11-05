Трамп призвал Сенат уже в среду прекратить шатдаун

05 ноября 2025, 18:15

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп призвал сенатских республиканцев уже в среду положить конец шатдауну, отменив правило филибастера, которое позволяет меньшинству блокировать принятие бюджета.





Он подчеркнул, что без изменения процедуры конгресс рискует оказаться парализованным на годы. По словам президента, ранее практика временных продлений бюджета всегда позволяла избегать подобных кризисов, но нынешняя ситуация стала исключением.





«Нам нужно открыть страну. И способ сделать это сегодня — отменить правило филибастера», — заявил Трамп на завтраке с сенаторами.