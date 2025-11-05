Достижения.рф

В Бельгии хотят активировать 4-ю статью Устава НАТО из-за инцидентов с БПЛА

Фото: istockphoto/Marc Bruxelle

Министр обороны Бельгии Тео Франкен намеревается активировать четвёртую статью договора НАТО в связи с инцидентом с неопознанными беспилотниками на территории страны. Об этом сообщает 7sur7.



Соответстующий пункт предусматривает проведение консультаций по вопросам безопасности между странами альянса.

«В ближайшие часы и дни будет решен вопрос, должна ли Бельгия активировать 4-ю статью НАТО», — говорится в материале.
Ранее, 11 октября, Франкен отмечал, что ситуация с безопасностью в Брюсселе «приобрела драматичный характер» и затрагивает не только оборонную сферу, но и политическую, а также социальную обстановку в столице, что вызывает у него серьёзную озабоченность.
Никита Кротов

