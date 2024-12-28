Трамп призвал Верховный суд отложить запрет TikTok в США для разрешения спора

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Избранный президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд отложить запрет TikTok в США, чтобы он разрешил спор после своего вступления в должность. Об этом пишут РИА Новости.
«Выигравший выборы президента США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть TikTok, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность», — сообщают в агентстве.
В апреле этого года действующий президент США Джо Байден подписал закон, по которому TikTok переходит под управление американской компании под угрозой запрета работы на территории Штатов. Законопроект вступает в сиду 19 января, когда как Дональд Трамп вступает на должность главы государства 20 числа того же месяца. В СМИ отмечалось, что на прошлой неделе Трамп встречался с гендиректором TikTok Шоу Цзы.
В своем ходатайстве Трамп назвал соцсеть уникальной. Также он и сам является пользователем TikTok, где имеет почти 15 миллионов подписчиков.
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Иван Мусатов