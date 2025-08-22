Трамп продемонстрировал снимок с Путиным, сделанный на Аляске

22 августа 2025, 23:09

Трамп показал фото с Путиным и назвал его удачным

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров)

Во время брифинга в Овальном кабинете Дональд Трамп продемонстрировал журналистам фотографию, на которой он запечатлён вместе с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.





Американский лидер охарактеризовал снимок как хороший. Прямую трансляцию встречи вёл YouTube-канал Белого дома.





«Это человек по имени Владимир Путин, который, я уверен, приедет [на чемпионат мира по футболу в США в 2026 году] <...>. В ближайшие пару недель ожидается много событий, но я подумал, что это хорошая фотография!» — заявил Трамп.