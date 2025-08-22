Владимир Путин почтил память одного из создателей ядерного щита России

22 августа 2025, 21:19

Владимир Путин возложил цветы к памятнику академику Харитону в Сарове

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Саров возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону. Монумент, у которого побывал глава государства, установлен возле здания местного Дома ученых. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».