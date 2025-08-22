Владимир Путин почтил память одного из создателей ядерного щита России
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Саров возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону. Монумент, у которого побывал глава государства, установлен возле здания местного Дома ученых. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».
В ходе церемонии Путин опустился на одно колено перед бюстом ученого. Юлий Харитон является одним из основателей российского ядерного центра в Сарове, который он возглавлял на протяжении нескольких десятилетий.
Академик Харитон (1904–1996) считается ключевой фигурой в советском атомном проекте. В 1946 году именно он выбрал место для создания секретного научного объекта в окрестностях бывшего Саровского монастыря. Под его руководством центр вел работы, направленные на обеспечение обороноспособности страны.
Ранее Владимир Путин возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба» в Магадане.
