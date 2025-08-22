Путин сообщил о разработке квантовых компьютеров в России

22 августа 2025, 22:40

Путин: в РФ уже созданы прототипы квантовых компьютеров

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Евгений Биятов)

В России уже разработаны прототипы квантовых компьютеров с огромным потенциалом вычислений. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли, сообщает ТАСС.





По словам главы государства, эти системы «позволяют разрабатывать новые лекарства, вакцины, материалы, быстро обрабатывать колоссальный объем данных».





«Благодаря усилиям „Росатома“ в России уже собраны прототипы таких систем с огромными вычислительными возможностями», — отметил Путин.