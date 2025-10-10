Умер «крестный отец» клонирования, чьи исследования привели к созданию овечки Долли

10 октября 2025, 02:10

Биолог и автор метода клонирования овечки Долли Гердон скончался в возрасте 92 лет

Джон Гердон (Фото: кадр видео «Meet John Gurdon» Youtube-канала «Gurdon Institute»)

На 93-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии, выдающийся британский биолог сэр Джон Гердон. Его исследования заложили фундамент современного клонирования и проложили путь к созданию овечки Долли. О смерти ученого сообщила газета Daily Star.





Мировую известность Гердон получил после революционного эксперимента в 1962 году. Ученый успешно клонировал лягушку, пересадив генетический материал из клетки кишечника в лишенную ядра яйцеклетку.



Эта методика стала научной основой для последующего клонирования овечки Долли, которое провели более чем через 30 лет. Эксперимент с Долли — первый случай клонирования млекопитающего из взрослой клетки.





