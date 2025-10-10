Умер «крестный отец» клонирования, чьи исследования привели к созданию овечки Долли
Биолог и автор метода клонирования овечки Долли Гердон скончался в возрасте 92 лет
На 93-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии, выдающийся британский биолог сэр Джон Гердон. Его исследования заложили фундамент современного клонирования и проложили путь к созданию овечки Долли. О смерти ученого сообщила газета Daily Star.
Мировую известность Гердон получил после революционного эксперимента в 1962 году. Ученый успешно клонировал лягушку, пересадив генетический материал из клетки кишечника в лишенную ядра яйцеклетку.
Эта методика стала научной основой для последующего клонирования овечки Долли, которое провели более чем через 30 лет. Эксперимент с Долли — первый случай клонирования млекопитающего из взрослой клетки.
За свои достижения Гердон был удостоен множества престижных наград, включая Королевскую медаль, премию Вольфа и Международную премию по биологии. В 1995 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари за исключительный вклад в науку.
Нобелевскую премию по медицине ученый получил в 2012 году.
Джон Гердон продолжал научную деятельность даже в преклонном возрасте — он работал до 90 лет. Информация о месте и причинах смерти ученого в материале Daily Star не приводятся.