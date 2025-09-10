Трамп предложил ЕС ввести 100% пошлины на Китай и Индию для давления на Россию
Президент США Дональд Трамп предложил Европейскому союзу ввести 100% пошлины на товары из Китая и Индии с целью усиления экономического давления на Россию в контексте украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал во время онлайн-включения на встрече высокопоставленных чиновников США и ЕС в Вашингтоне.
Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на три неназванных источника.
Трамп заявил, что США готовы зеркально повторить любые ограничительные меры, принятые Брюсселем, при условии полной поддержки со стороны европейских партнеров.
Ранее Financial Times сообщала о начале предварительных переговоров в ЕС о введении вторичных санкций против третьих стран, включая Китай, за покупку российской нефти и газа.
Однако аналитики сомневаются в единстве ЕС по этому вопросу, так как Венгрия и Словакия, вероятно, наложат вето на подобные меры. Индия и Китай уже отвергли внешнее давление, подчеркнув, что их энергетическая политика обусловлена национальными интересами.
