Трамп предложил ЕС ввести 100% пошлины на Китай и Индию для давления на Россию

10 сентября 2025, 01:47

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп предложил Европейскому союзу ввести 100% пошлины на товары из Китая и Индии с целью усиления экономического давления на Россию в контексте украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал во время онлайн-включения на встрече высокопоставленных чиновников США и ЕС в Вашингтоне.