Трамп заявил об освобождении гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой
Гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова, похищенная в Ираке в марте 2023 года, освобождена группировкой «Катаиб Хезболла» и находится в безопасности в американском посольстве в Багдаде. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Цуркова, эксперт по Сирии и Ближнему Востоку, была похищена в элитном квартале Карада в Багдаде, где располагаются штаб-квартиры шиитских партий и проиранских группировок. Она находилась в Ираке для сбора материалов для своей докторской диссертации в Принстонском университете, посвященной изучению джихадистских движений.
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани подтвердил освобождение Цурковой, отметив, что оно стало результатом масштабных усилий иракских служб безопасности в течение многих месяцев. По данным СМИ, освобождение могло быть часть сделки с участием Ирана, включавшей обмен на иранского гражданина и шестерых задержанных за нападения на американские объекты.
В ноябре 2023 года иракский телеканал опубликовал видео, где Цуркова под давлением заявляла о работе на ЦРУ и «Моссад». Израильские власти опровергли эти обвинения, подчеркнув, что она была исследователем.
Читайте также: