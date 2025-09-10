Трамп заявил об освобождении гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой

10 сентября 2025, 00:17

Дональд Трамп (Фото: http://kremlin.ru)

Гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова, похищенная в Ираке в марте 2023 года, освобождена группировкой «Катаиб Хезболла» и находится в безопасности в американском посольстве в Багдаде. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.