В США раскрыли мнение Трампа об экономической изоляции России

10 сентября 2025, 13:45

Вэнс: президент США Трамп не видит смысла в экономической изоляции РФ

Фото: istockphoto/ronniechua

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России.





Ранее, в начале августа, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отмечал, что у президента США, стремящегося заставить партнёров — в том числе Индию — давить на Россию, есть два пути, один из которых может привести к изоляции самого Вашингтона. По его мнению, не все государства готовы жертвовать интересами собственного экономического развития ради «указаний» из Белого дома. Этим во многом определяется и внешнеполитический курс Индии.





«Президент был очень откровенен как с европейцами, так и с россиянами в том, что он не видит никакой причины, по которой мы должны экономически изолировать Россию», — сказал вице-президент США.

