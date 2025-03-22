Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Трамп: Путин не отвергал предложение о прекращении огня на Украине

Трамп: Путин не отвергал предложение о прекращении огня на Украине

Дональд Трамп: (Фото: iStock/olya_steckel)

Дональд Трамп: (Фото: iStock/olya_steckel)

По словам президента США Дональда Трамп, российский лидер Владимир Путин не отвергал его предложение о прекращении огня на Украине. Об этом американский глава сказал журналистам в Белом доме.
«Он ничего не отвергал. И в отношении них действуют санкции, много санкций», — заявил Трамп.

Вторая реплика президента США была сделана на фоне вопроса журналистов о том, что Россия фактически отвергла его предложение о прекращении огня, в связи с чем Штатам следует ввести против РФ еще больше санкций. Президент уточнил, что против России и так действует много ограничений.

Читайте также:

Bloomberg: Париж призвал применить мощнейший торговый инструмент ЕС против США

CBS News: США хотят встретиться с Украиной перед переговорами с РФ в Эр-Рияде

В Госдепе не раскрыли участников делегации США на переговорах с РФ в Эр-Рияде
#сша
#россия
#санкции
#президент
#рф
#трамп
#владимир путин
#украина
Bloomberg: Париж призвал применить мощнейший торговый инструмент ЕС против США
22 марта 2025, 00:36

Фото: iStock/OceanProd

Французское правительство призывает Евросоюз применить «самый мощный торговый инструмент» против США в ответ на потенциальное введение пошлин со стороны Штатов. Об этом пишет Bloomberg.
«Франция присоединилась к небольшой группе стран ЕС, которые считают, что так называемый инструмент противодействия принуждению... должен быть рассмотрен», — говорится в сообщении.

Создатели рассчитывают, что данный экономический инструмент позволит Евросоюзу эффективно противостоять торговому давлению со стороны других стран. При этом Франция предложила ЕС рассмотреть ограничения торговли и прямых иностранных инвестиций.

Читайте также:

Во Франции хотят отстранить Макрона от власти

В Евросоюзе назвали конфискацию российских активов «актом войны»

«Северный поток» могут передать США для возобновления поставок российского газа
#сша
#франция
#ограничения
#ес
#экономика
#евросоюз
#париж
#торговля
Следите за нашими новостями
в удобном формате
CBS News: США хотят встретиться с Украиной перед переговорами с РФ в Эр-Рияде
21 марта 2025, 23:28

Фото: iStock/sb2010

Американское представительство хочет встретиться с украинской командой за день до переговоров с РФ в Эр-Рияде. Об этом рассказала журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс.
«Техническая команда США намерена встретиться с украинскими чиновниками в воскресенье в Эр-Риаде, Саудовская Аравия, перед дискуссиями в понедельник с россиянами», — пишет журналистка в соцсети X.

По данным Джейкобс, государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц не будут представлять американскую сторону на переговорах с РФ 24 марта. При этом если в ходе диалога будет достигнут прогресс, то чиновники из Штатов вновь могут встретиться с украинской командой.

Читайте также:

В Госдепе не раскрыли участников делегации США на переговорах с РФ в Эр-Рияде

Трамп: США, Россия и Украина наметили «очертания» сделки по мирному урегулированию

Трамп не стал отвечать на вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций
#сша
#россия
#украина
#сделки
#чиновники
#рф
#переговоры
#саудовская аравия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдепе не раскрыли участников делегации США на переговорах с РФ в Эр-Рияде
21 марта 2025, 23:15

Фото: iStock/rarrarorro

Американский Госдепартамент не стал раскрывать участников делегации США на переговорах с РФ в Эр-Рияде. Об этом заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.
«Я не собираюсь говорить о конкретных лицах в командах. Это высокопоставленные чиновники, не директора», — сказала Брюс.

Договоренность о переговорах США и России по Украине в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде была достигнута в ходе телефонного звона президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 18 марта. Встреча делегаций двух стран состоится 24 марта.

Читайте также:

Спецпосланник президента США по Украине раскрыл интересную деталь беседы Трампа с Зеленским

Трамп не стал отвечать на вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций

Трамп: США, Россия и Украина наметили «очертания» сделки по мирному урегулированию
#сша
#россия
#украина
#встреча
#чиновники
#саудовская аравия
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спецпосланник президента США по Украине раскрыл интересную деталь беседы Трампа с Зеленским
Келлог: Зеленский сам запросил телефонный разговор с Трампом
21 марта 2025, 21:44

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский запросил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в интервью изданию ABC News.
В ходе интервью Келлог отметил, что Зеленскому не следовало «играть на публику» во время встречи с Трампом, которая состоялась в Белом доме 28 февраля.

Позже, 19 марта Трамп по инициативе главы киевского режима провёл с ним телефонный разговор. В результате американский лидер охарактеризовал итоги беседы как «очень хорошие».

Напомним, что Кит Келлог был назначен Трампом в качестве спецпосланника по Украине. На этом посту чиновник будет курировать контакты с киевскими властями и лично Владимиром Зеленским. Американский лидер отмечал, что Келлог «хорошо знает» власти Украины.

Читайте также:

Трамп не стал отвечать на вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций

Трамп: США, Россия и Украина наметили «очертания» сделки по мирному урегулированию

США хотят «прибрать к рукам» Запорожскую АЭС: где она находится, кто ее построил, и зачем нужна Вашингтону
#дональд трамп
#владимир зеленский
#сша
#украина
#россия
#сделки
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп не стал отвечать на вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций
Трамп уклонился от ответа на вопрос о введении новых санкций против России
21 марта 2025, 21:34

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп не захотел говорить на тему того, существует ли возможность введения новых антироссийских санкций. Причём вопрос был задан достаточно прямо.
В ходе встречи с журналистами в Овальном кабинете Белого дома американский лидер коснулся многих вопросов, касающихся взаимоотношений России, Украины и, конечно, государства, которое он возглавляет. Реагируя на вопрос одного из репортёров, могут ли быть введены новые ограничения на фоне того, что «Россия продолжает атаковать Украину», он уклонился от прямого ответа.

«Ну они воюют друг с другом», — сказал Трамп фразу, которая абсолютно не являлась ответом на конкретно поставленный вопрос.

После этого глава Белого дома вернулся к сентенции о том, что вскоре будет достигнуто прекращение огня «во многих сферах», и работа в этом направлении «идёт хорошо».

Читайте также:

Трамп: США, Россия и Украина наметили «очертания» сделки по мирному урегулированию

Херш: Трампа заинтересовала идея создать в Крыму крупный международный курорт

Трамп: переговоры с РФ и Украиной по урегулированию конфликта идут хорошо
#россия
#работа
#ограничения
#дома
#лидер
#трамп
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате