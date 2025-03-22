Трамп: Путин не отвергал предложение о прекращении огня на Украине

Дональд Трамп: (Фото: iStock/olya_steckel)
По словам президента США Дональда Трамп, российский лидер Владимир Путин не отвергал его предложение о прекращении огня на Украине. Об этом американский глава сказал журналистам в Белом доме.
«Он ничего не отвергал. И в отношении них действуют санкции, много санкций», — заявил Трамп.
Вторая реплика президента США была сделана на фоне вопроса журналистов о том, что Россия фактически отвергла его предложение о прекращении огня, в связи с чем Штатам следует ввести против РФ еще больше санкций. Президент уточнил, что против России и так действует много ограничений.
Читайте также:
Bloomberg: Париж призвал применить мощнейший торговый инструмент ЕС против США
CBS News: США хотят встретиться с Украиной перед переговорами с РФ в Эр-Рияде
В Госдепе не раскрыли участников делегации США на переговорах с РФ в Эр-Рияде
Иван Мусатов