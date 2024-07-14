Взрывные устройства были обнаружены в машине подозреваемого в покушении на Трампа

Фото: iStock/aerogondo
Правоохранительные органы США нашли взрывные устройства в машине подозреваемого в стрельбе на митинге бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Согласно информации источника, автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга. Уточняется, что оружие, из которого стреляли в республиканца, было куплено законно отцом ликвидированного подозреваемого двадцатилетнего Томаса Мэтью Крукса.
Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.
Читайте также:
«Военная хроника» указала на пять странностей покушения на Трампа
В США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа
Демократы передумали снимать Байдена с выборов после покушения на Трампа
Екатерина Коршунова