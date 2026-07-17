Пьяный мужчина взял нож и пошёл мстить продавщице «за обсчёт» в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали 64-летнего мужчину, подозреваемого в вооружённом нападении на магазин. Об этом сообщает канал «Полиция Хабаровского края» на платформе MAX.
Злоумышленник, ранее привлекавшийся за угрозу убийством, подумал, что продавец обсчитала его при покупке. Мужчина решил отомстить — весь инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Вернувшись в торговую точку с кухонным ножом, «покупатель» пригрозил им сотруднице и забрал из кассы пять тысяч рублей, после чего скрылся.
Примечательно, что в момент нападения местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские быстро вышли на след подозреваемого и задержали его. Похищенные деньги изъяли и вернули владельцам.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о разбое. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.
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