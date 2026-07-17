Пьяный мужчина взял нож и пошёл мстить продавщице «за обсчёт» в Комсомольске-на-Амуре

17 июля 2026, 04:15

Пьяный мужчина с кухонным ножом ограбил магазин в Комсомольске-на-Амуре

Фото: iStock/simpson33

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали 64-летнего мужчину, подозреваемого в вооружённом нападении на магазин. Об этом сообщает канал «Полиция Хабаровского края» на платформе MAX.