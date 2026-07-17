Нью-Йорк заволокло плотным смогом от канадских лесных пожаров
Густой дым от лесных пожаров, бушующих в Канаде, накрыл Нью-Йорк. Об этом пишет ТАСС.
Согласно материалу, задымление достигло мегаполиса ещё в среду, а к вечеру четверга его плотность заметно возросла. Видимость на улицах упала с нескольких километров до нескольких сотен метров, а в воздухе отчётливо чувствуется запах гари.
По данным специализированного портала IQAir, индекс качества воздуха в городе сейчас достиг отметки 208. Это соответствует категории «очень вредно для здоровья». При этом канадские власти сообщают, что на территории их страны зарегистрировали уже более 800 природных очагов возгорания — почти сто из них пока не удаётся локализовать.
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