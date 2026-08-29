Трамп заявил о заключении «крупнейшей нефтяной сделки» с Венесуэлой

29 августа 2026, 05:21

Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

29 августа президент США Дональд Трамп сообщил о заключении масштабной нефтяной сделки с Венесуэлой. Соответствующее заявление глава государства опубликовал в социальной сети Truth Social.





Согласно условиям, США получат контрольный пакет акций венесуэльских нефтяных компаний —их запасы оцениваются более чем в 65 миллиардов баррелей. При этом реализация соглашения не потребует дополнительных затрат от американских налогоплательщиков.



«Соединенные Штаты Америки только что заключили соглашение с Венесуэлой о крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории», – написал Трамп.