Трамп заявил о заключении «крупнейшей нефтяной сделки» с Венесуэлой
29 августа президент США Дональд Трамп сообщил о заключении масштабной нефтяной сделки с Венесуэлой. Соответствующее заявление глава государства опубликовал в социальной сети Truth Social.
Согласно условиям, США получат контрольный пакет акций венесуэльских нефтяных компаний —их запасы оцениваются более чем в 65 миллиардов баррелей. При этом реализация соглашения не потребует дополнительных затрат от американских налогоплательщиков.
«Соединенные Штаты Америки только что заключили соглашение с Венесуэлой о крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории», – написал Трамп.В достижении договорённости сыграли важную роль госсекретарь США Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет, временный президент Венесуэлы Делси Родригес, а также представители частного бизнеса. Трамп отметил, что договор позволит существенно нарастить нефтяные резервы США, увеличить объёмы поставок сырья и сдержать рост цен на топливо. Помимо экономического эффекта, сделка, как подчеркнул президент, будет способствовать укреплению отношений между Вашингтоном и Каракасом.