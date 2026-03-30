Трамп рассказал, будут ли США вторгаться на остров Харк

30 марта 2026, 03:56

Трамп допустил возможность захвата острова Харк в Иране силами США

Президент США Дональд Трамп не исключил, что американские вооруженные силы могут попытаться захватить иранский остров Харк в ходе наземной операции. Об этом пишет газета The Financial Times.





Глава Белого дома высказался неоднозначно. По его словам, армия США имеет несколько сценариев продолжения боевых действий. Один из них подразумевает высадку на острове Харк.



«Не думаю, что у них есть какая-то защита. Мы очень легко можем взять его», — заявил Трамп.