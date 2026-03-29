Жена Зеленского заявила об усталости супругов от власти
Супруга Владимира Зеленского Елена заявила, что длительное пребывание у власти стало для их семьи серьезным испытанием и вызывает усталость.
В интервью Fox News она отметила, что не может повлиять на решение мужа относительно возможного участия в будущих президентских выборах. Его полномочия закончились 20 мая 2024 года.
Ранее, в декабре 2025-го президент США Дональд Трамп выступал за необходимость проведения выборов на Украине. Он также критиковал Зеленского, утверждая, что уровень его поддержки значительно снизился. В феврале 2026 года сам главарь киевского режима допустил возможность проведения голосования одновременно с референдумом, однако с тех пор новых заявлений по этому поводу не последовало.
Российский лидер Владимир Путин ранее высказывал мнение, что, по предварительной оценке, единственным легитимным органом власти на Украине в текущих условиях остается парламент и спикер Верховной рады.
