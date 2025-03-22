Трамп высказался об антироссийских санкциях

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия имеет санкций больше, чем кто бы то ни было. Об эом американский лидер сказал в беседе с журналистами в Белом доме.
«Они имеют больше санкций, чем кто бы то ни было», — сказал Трамп.
Помимо этого американский глава опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин не поддержал его инициативу о прекращении огня на Украине. К тому же лидеры не называли точных сроков для прекращения боевых действий.
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