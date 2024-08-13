Трамп рассказал, какие у него были отношения с Путиным

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью бизнесмену Илону Маску рассказал о том, какие у него раньше были отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Экс-президент сообщил, что в годы пребывания у власти он выстроил хорошие отношения с российским лидером, несмотря на «российский заговор», который длился около двух лет.
Также Трамп добавил, что Путин всегда уважал его, а сам он считает российского президента отличным переговорщиком, в то время как нынешний глава США Джо Байден совершил серьёзную ошибку, отказавшись от переговоров с Россией и допустив членство Украины в НАТО.
В заключение кандидат отметил, что надеется на восстановление хороших отношений с Путиным в случае своего переизбрания на пост президента Штатов.
Читайте также:
Трамп назвал страну которая обгонит США по ядерным запасам
Трамп назвал американцев нацией в состоянии упадка
Трампа обвинили в нежелании бороться за избирателей
Также Трамп добавил, что Путин всегда уважал его, а сам он считает российского президента отличным переговорщиком, в то время как нынешний глава США Джо Байден совершил серьёзную ошибку, отказавшись от переговоров с Россией и допустив членство Украины в НАТО.
В заключение кандидат отметил, что надеется на восстановление хороших отношений с Путиным в случае своего переизбрания на пост президента Штатов.
Читайте также:
Трамп назвал страну которая обгонит США по ядерным запасам
Трамп назвал американцев нацией в состоянии упадка
Трампа обвинили в нежелании бороться за избирателей
Анастасия Чинкова