Трамп рассказал о «машине мечты»

21 сентября 2025, 21:29

Fox News: Трамп в детстве мечтал о Ferrari

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в детстве мечтал о покупке автомобиля итальянской марки Ferrari. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.