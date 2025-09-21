Трамп рассказал о «машине мечты»
Президент США Дональд Трамп рассказал, что в детстве мечтал о покупке автомобиля итальянской марки Ferrari. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Журналист спросил главу государства о «машине мечты». Трамп признался, что всегде мечтал о Ferrari, и даже какое-то время действительно ездил на этом автомобиле. Однако теперь он предпочитает исключительно машины американского производства.
Трамп давно известен своей поддержкой национальных производителей и не раз подчеркивал важность развития американской промышленности.
Кроме того, в ходе интервью американский лидер заявил, что обожает стейки и может есть их хоть «всю неделю».
